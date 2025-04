I Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola, sono intervenuti in soccorso dei passeggeri evacuati da un treno regionale. È successo nella serata di sabato 5 aprile, quando i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la richiesta d’aiuto del capo treno di un convoglio passeggeri che era stato fermato alla Stazione Varignana.

All’arrivo dei Carabinieri, la responsabile del treno riferiva di essere stata costretta ad evacuare i viaggiatori per motivi di sicurezza, a causa di un passeggero in stato di agitazione che dopo averla aggredita verbalmente, aveva iniziato a urlare e aveva preso due estintori di bordo, spaccando uno dei due contenitori. Invitato a scendere dal convoglio, il passeggero si era messo a dormire sulla panchina. Per motivi di sicurezza, anche la circolazione ferroviaria da Nord a Sud è stata sospesa.

Dopo aver identificato il passeggero, i Carabinieri lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, ma lui si è rifiutato. Diverso tempo dopo, la situazione è tornata alla normalità.