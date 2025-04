Un super Pohjanpalo (tripletta e assist) trascina i rosanero nel pirotecnico 5-3 contro il Sassuolo,  permettendo ai siculi di superare il Cesena in zona playoff. Per i padroni di casa in gol anche Segre e un autorete di Toljan. Per i neroverdi le reti di Pierini e Moro. Nel finale per il Sassuolo in gol anche Obiang. Festa di promozione, dunque, rimandata.