AC Reggiana prende parte alla maratona di solidarietà in corso a sostegno di Regina, piccola tifosa granata che a luglio compirà quattro anni e che dalla nascita è affetta da una malformazione ossea congenita molto rara chiamata emimelia tibiale. In estate, Regina si recherà in Polonia per sottoporsi ad un impegnativo intervento chirurgico con la finalità di portare il suo arto a crescere in modo simmetrico rispetto all’altro. Il Club granata ha scelto di promuovere una raccolta fondi benefica tramite la messa all’asta di due maglie da gioco ufficiali: quella preparata per il capitano Paolo Rozzio in occasione di Reggiana-Cremonese e quella indossata in campo nella stessa partita dal portiere Francesco Bardi.

Modalità: la base d’asta è di 300 euro ed ogni offerta a rialzo (minimo 10 euro) potrà essere comunicata tramite messaggio privato sui canali social – Instagram e Facebook – di AC Reggiana indicando la cifra e la maglia d’interesse. Ogni due ore il post di lancio fissato in alto verrà aggiornato con l’offerta più alta al momento per ognuna delle casacche. L’asta avrà inizio alle ore 10:00 di domani – martedì 8 aprile – e si concluderà alle ore 10:00 di giovedì 10 aprile.

Chi si aggiudicherà le maglie incontrerà Rozzio e Bardi, che consegneranno personalmente le loro divise da gioco. Il ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia Piredda, per sostenere mamma Alessandra e papà Alessandro nelle cure di Regina.

Chi volesse sostenere la causa in altre forme, può fare una donazione tramite l’IBAN intestato a Stelle ai Piedi – Ets: IT0910503412806000000010045.

Nella foto il portiere Bardi insieme a Regina durante l’ingresso in campo per la partita Reggiana – Cremonese