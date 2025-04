Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo schema di adesione alla convenzione quadro tra Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap Spa, per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, e per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza conseguenti l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire da maggio 2023. Unanimità anche per l’immediata esecutività della delibera.

“Questa importante delibera, votata all’unanimità dal Consiglio su proposta della Giunta, – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari – è parte integrante della complessiva strategia del lavoro di squadra del Comune con la Regione e la Struttura commissariale governativa per la messa in sicurezza del nostro territorio, intervenendo su strade particolarmente danneggiate dall’alluvione del 2023, su cui si erano rese necessarie complesse indagini geologiche.

Il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica e attraverso la delibera votata oggi, la società Consap si occuperà di tutte le attività necessarie per la gara d’appalto, l’esecuzione e la gestione dei lavori per la messa in sicurezza di via di Barbiano, via del Poggio, via della Fratta e via del Paleotto con risorse PNRR. Gli interventi sono stati condivisi con i residenti delle zone interessate, a cui voglio rivolgere un particolare ringraziamento per la pazienza e la collaborazione mostrate. Grazie anche ai tecnici del Comune di Bologna per la dedizione e la professionalità di cui hanno dato prova ancora una volta, e alle consigliere e consiglieri comunali per avere riconosciuto, con il loro voto unanime, il lavoro svolto. Siamo fiduciosi che i lavori di messa in sicurezza possano iniziare nel mese di luglio, non appena verrà completata la gara d’appalto a cura della Consap”.