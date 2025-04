Giovedì 10 aprile 2025 alle ore 10, presso via G. Pepoli 12, verrà inaugurato il Gruppo Appartamento Casa Pepoli. A fine 2023 è partita la fase sperimentale mediante il finanziamento tramite i fondi PNRR. L’Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento avvenuto a giugno 2024, si è attivata per dare continuità a questo percorso ritenuto un servizio fondamentale per le persone con disabilità che vivono nel territorio comunale e paesi limitrofi.

Un servizio come questo consente di dare un’opportunità alle persone con disabilità che potranno sperimentare progetti di vita autonoma e ampliare le proprie capacità e competenze. Rendere il servizio permanente è sicuramente un desiderio che da anni anche i famigliari degli ospiti hanno espresso e per il quale hanno combattuto. Saper di poter contare su questo sostegno permetterà alle famiglie di essere più serene e di avere maggiori certezze sul futuro dei loro cari.

La co-progettazione, avviata con Cooperativa Sociale Bologna Integrazione e Anfass Bologna APS ha permesso di raggiungere obiettivi importanti e il percorso proseguirà con questa collaborazione.

Dare continuità al servizio dopo il termine del progetto PNRR è stato possibile grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, dell’Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e Culturali e dell’Azienda Ausl di Bologna.

All’inaugurazione saranno presenti i referenti e rappresentati degli Enti coinvolti, Maurizio Fabbri attuale Presidente dell’Assemblea Legislativa E.R. nonché ex-sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli, i familiari dei ragazzi della struttura e i ragazzi stessi che racconteranno la loro esperienza.

Il Gruppo Appartamento si trova in una posizione strategica, al centro del paese, e questo sicuramente è un pregio sia per la possibilità di collaborazione con altre realtà associative del luogo, sia per far conoscere a tutta la cittadinanza e condividere con la comunità il vivere quotidiano dei ragazzi. L’ambizione è quella di creare una contaminazione reciproca e fare vivere attivamente tutte le realtà esistenti.

L’evento del 10 aprile rappresenta un passo importante nell’impegno dell’Amministrazione per offrire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per le persone con disabilità.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto e le persone che, con passione e dedizione, si impegnano quotidianamente per rendere questo servizio un punto di riferimento per la comunità.