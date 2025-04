Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso, sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso Bologna Arcoveggio sulla A13, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 aprile;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 aprile.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso verso Casalecchio/A1, per immettersi poi in A13.