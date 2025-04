Prosegue e si rafforza sul territorio del Comune di Soliera l’impegno a sostegno della comunità con l’apertura di nuovi servizi dedicati al benessere psicologico e sociale dei cittadini. Presso la Casa della Comunità di Soliera, in via Roma angolo via Muratori, trovano spazio due importanti progetti di ascolto e consulenza rivolti a diverse fasce della popolazione.

Il primo, nell’ambito del progetto ” ’”, è promosso da Unione Terre d’Argine, Ausl, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Federconsumatori, Ceis, Centro sociale Papa Giovanni XXIII e Dedalo. Nasce con l’obiettivo di contrastare i rischi e le patologie legate al gioco d’azzardo, intervenendo concretamente sulle gravi conseguenze sociali, familiari ed economiche derivanti dal suo abuso. In particolare, a partire dall’8 aprile, sarà trasferito nella nuova sede lo sportello gratuito di consulenza sul sovraindebitamento gestito da Federconsumatori, aperto ogni secondo e quarto martedì del mese dalle ore 10 alle 12, e viene attivato lo sportello di ascolto psicologico per giocatori e familiari a cura del Gruppo Ceis, disponibile ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 16 alle 19. Per approfondimenti e appuntamenti è possibile consultare il sito www.unargineallazzardo.it, contattare il numero verde 800984224 o scrivere a info@unargineallazzardo.it.

Parallelamente, sempre nella Casa della Comunità di Soliera, si attiva anche lo sportello ” “, uno spazio d’ascolto e consulenza psicologica completamente gratuito, rivolto principalmente a ragazze e ragazzi dai 13 ai 29 anni, ma aperto anche a genitori, educatori e insegnanti del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Nato nel 2004 grazie alla collaborazione fra l’AUSL-Distretto di Carpi e gli Assessorati alle Politiche Giovanili dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, il servizio ha trovato negli anni continuità e stabilità, inserito nella pianificazione condivisa del Piano Sociale di Zona. Attualmente è gestito dalla cooperativa sociale Aliante di Modena, a cui è stato affidato il servizio per i prossimi tre anni.

Ilo Sportello Free Entry è attivo ogni giovedì, a iniziare dal 10 aprile, dalle ore 15 alle ore 18 su appuntamento. Rappresenta un punto di riferimento per giovani che desiderano confrontarsi su dubbi e problematiche legate alla propria crescita personale, offrendo loro ascolto immediato e mirato al potenziamento di competenze sociali e relazionali, con l’obiettivo di rafforzarne autostima e senso di autoefficacia. La consulenza può essere

richiesta su appuntamento e si può svolgere, oltre che in presenza, anche telefonicamente, via Skype o videochiamata.

Per informazioni e appuntamenti è disponibile il numero unico 337.1457879, utilizzabile anche per messaggi WhatsApp, e l’indirizzo email freentry.terredargine@aliantecoopsociale.it.

Con l’attivazione e il consolidamento di questi servizi, la comunità di Soliera e dell’Unione Terre d’Argine confermano la volontà di investire concretamente nel benessere sociale e psicologico dei propri cittadini, con una particolare attenzione ai più giovani e ai soggetti fragili, rispondendo con professionalità e sensibilità alle diverse esigenze emergenti del territorio.