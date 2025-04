Nell’ambito delle recenti rimodulazioni dei ticket sanitari disposti dalla Regione Emilia

Romagna non era stata confermata l’esenzione in scadenza al 31/3/2025 sulle prestazioni sanitarie per i lavoratori e le lavoratrici colpite dalla crisi.

Presa visione degli atti, Cgil Cisl Uil regionali hanno immediatamente chiesto il ripristino

dell’esenzione la cui cancellazione sarebbe risultata incomprensibile ed inaccettabile in particolare in questa fase caratterizzata da profonde incertezze del mondo produttivo e da numerose crisi aziendali.

Nell’ambito dell’incontro di ieri 7 aprile, l’Assessore alla Sanità Massimo Fabi, ha confermato

l’impegno a ripristinare detta esenzione, con decorrenza dal 1 aprile e con i preesistenti requisiti, quindi senza penalizzazioni per gli interessati e con le modalità che saranno comunicate alle Aziende Sanitarie nei prossimi giorni.

Cgil Cisl Uil, apprezzando la tempestività dell’intervento, ricordano che per poter accedere

all’esenzione è necessario avere un ISEE non superiore a 15.000 euro.