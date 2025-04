Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi proviene da Milano potrà uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto. Chi invece proviene da Firenze, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Sasso Marconi, in considerazione della chiusura, sulla A1 Milano-Napoli, del tratto Sasso Marconi-allacciamento Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano, per attività di ispezione e manutenzione delle galleria Monte Mario.