Sono 29 le domande pervenute, da 34 attività economiche, per ottenere il contributo a supporto di interventi di potenziamento della sicurezza urbana e di promozione della vivibilità e cura dello spazio pubblico. Una trentesima domanda è stata esclusa per assenza di requisiti.

La partecipazione al bando richiedeva l’impegno a realizzare le seguenti azioni:

riqualificazione dei locali con finalità di sicurezza urbana e vivibilità

realizzazione di misure per garantire la sicurezza, la pulizia e la cura di aree esterne comuni a più esercizi

organizzazione di iniziative di animazione territoriale

creazione di servizi a vantaggio di clienti e city users

Tra le domande ricevute, 4 sono state presentate da gruppi di attività, 25 da attività singole.

Relativamente alla zona di interesse, 14 domande provengono dall’area San Felice / Riva Reno, 9, dall’area San Vitale, 6 da altre zone.

Le azioni previste riguardano in 3 casi l’ambito degli eventi (3 progetti di gruppo e 4 singoli), in 17 casi quello della sicurezza interna ed esterna (17 progetti + 1 con street tutor), in 10 casi il campo della pubblicità e dei social media, e in 3 casi quello dell’accessibilità.

La partecipazione al bando era aperta agli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali alimentari e non, di servizi che hanno sede nella zona nord del centro storico al piano terra e che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa. Sono stati esclusi: imprese che esercitano attività di “compro oro”, “money transfer”, attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in locali adibiti in modo esclusivo, sale da gioco e sale scommesse, studi e attività professionali, cannabis shop.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 90mila euro.

Il contributo massimo previsto è di 4mila euro per progetti in forma singola e di 8mila euro per progetti in forma aggregata. In ogni caso il contributo non può superare il 90% delle spese sostenute e rendicontate.

Complessivamente ammontano a 730mila euro i contributi a fondo perduto che saranno assegnati ad attività economiche attraverso bandi. Oltre a quello relativo alla sicurezza urbana (90mila euro in due tranche), gli altri bandi sono: