Le truffe commesse in danno di anziani, in particolar modo over 65, vengono perpetrate con le più disparate modalità. Dai dati relativi agli ultimi anni emerge come le truffe più diffuse siano quelle in presenza (o in strada o in casa), al telefono o a mezzo internet.

Per quanto riguarda le truffe alla porta di casa, i truffatori attuano i loro artifici e raggiri spacciandosi, ad esempio, per operatori dell’Enel e delle Poste Italiane, ma anche di enti quali l’Inps e l’Inail. In questo modo, i malviventi riescono a guadagnarsi la fiducia della persona e a fare ingresso in abitazione, sottraendo beni (ad esempio portafogli e oggetti preziosi) lasciati incustoditi.

Altrettanto insidiose sono le truffe perpetrate via telefono o via internet, attraverso le quali i truffatori riescono a risalire ai dati bancari delle vittime millantando, per esempio, offerte telefoniche, cambi di contratti bancari, ovvero paventando investimenti convenienti.

Il numero delle truffe consumate ai danni di over 65 è in aumento negli ultimi anni. Nel 2019 si è registrata la prima considerevole impennata (+ 57%), per poi subire un lieve calo nel biennio 2020-2021 (- 28%), e poi tornare ad aumentare nel 2022 (+ 31%), mentre è rimasto costante nell’ultimo biennio. Va rilevato, inoltre, che il numero delle truffe che rimangono a livello di tentativo è aumentato nell’ultimo biennio (+ 24%).

Gli interventi del personale delle Volanti della Questura di Reggio Emilia a seguito di chiamata al 113 degli anziani utenti, per il fenomeno in questione, nel 2024, sono stati 34, a fronte dei 16 riscontrati nel 2023, mentre le denunce presentate presso l’Ufficio Denunce della Questura, nel 2024 sono state 94, a fronte delle 163 presentate nello stesso periodo del 2023.

A partire dal 1° gennaio 2025 sino ad oggi, in tutta la provincia di Reggio Emilia, sono state denunciate ben 26 truffe perpetrate ai danni di persone anziane, alcune delle quali rimasti solo meri tentativi.

Nonostante il trend in calo, quello delle truffe agli anziani resta un fenomeno sul quale Polizia di Stato e dalla Questura di Reggio Emilia continuano a porre moltissima attenzione: è infatti difficile quantificarne la reale portata in quanto spesso le anziane vittime, per vergogna, omettono di rivolgersi alle forze dell’ordine ed ai familiari. questo proprio perché la truffa agli anziani è, nella maggior parte dei casi, caratterizzata da un duplice danno: un danno di natura economica ed un danno di natura psicologica costituito dal timore di risultare ingenui agli occhi degli altri; proprio per questo, è fondamentale l’aspetto della prevenzione.

Specialmente negli ultimi anni, la Polizia di Stato, per combattere il fenomeno in esame, ha divulgato a livello nazionale, specifiche campagne di sensibilizzazione, diffondendo consigli utili per prevenire gli episodi di truffa e fornire agli anziani strumenti per difendersi dai malintenzionati.