Si è svolta lunedì 7 aprile a Reggio Emilia, nella sala conferenze dell’Ordine degli Architetti, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Rigenera, un concorso per l’Architettura rigenerativa, sempre più strumento di inclusione e sostenibilità, che come tale premia ogni anno progetti capaci di migliorare la qualità della vita e ridurre le disuguaglianze sociali e ambientali.

La Giuria del Premio Rigenera 2025 ha selezionato i dieci finalisti nazionali e i tre candidati dell’Emilia-Romagna per la seconda edizione del concorso. A vincere nella sezione dedicata all’Emilia-Romagna è stato il progetto di Rigenerazione di Ripoli ideato da Ciclostile Architettura a cui è andata la Medaglia d’Oro con la seguente motivazione: «Se il fine del progetto dello spazio pubblico è la realizzazione di luoghi densi di significati, il processo partecipativo che genera un bene comune è importante quanto il risultato finale: in questo senso il progetto di riqualificazione di Ripoli è un esempio di quella necessaria stretta coerenza tra processo e progetto».

Grande è stata la soddisfazione del Sindaco Alessandro Santoni: «Sono molto contento per questo risultato che, non solo valorizza il lavoro fatto dai professionisti di Ciclostile Architettura, ma ancor di più ci conferma che la nostra idea iniziale di rigenerazione della frazione di Ripoli, condivisa con i cittadini, alla lunga si è dimostrata essere quella corretta. Un risultato che abbiamo raggiunto insieme, grazie ad una serie di laboratori partecipati che innanzitutto hanno pensato, azione oggi forse un po’ sottovalutata. Insieme abbiamo pensato a come progettare un paese che fosse inclusivo, ecologico, senza barriere ed a misura di persona, in un contesto nel quale l’emergenza sembrava diventare una condizione permanente. Ed invece, proprio grazie all’architettura rigenerativa e alla volontà da parte di tutti di mettersi in gioco, questi laboratori sono diventati il momento cruciale in cui abbiamo ripensato prima di tutto il modo in cui viviamo e costruiamo i nostri luoghi, partendo dalle fragilità come motore di creatività e innovazione. E così abbiamo costruito questo progetto, che in questi anni abbiamo realizzato per stralci e che oggi corona il suo percorso con questo prestigioso riconoscimento».

Il concorso mette in evidenza un concetto chiave: la rigenerazione non è solo un processo di riqualificazione ma un’opportunità per riparare i danni, valorizzare il patrimonio esistente e creare nuove forme e usi. Un approccio integrato che punta a migliorare l’ambiente, la società e l’economia, promuovendo non solo la funzionalità, ma anche la bellezza e il significato culturale e identitario dei luoghi.

Esprime la sua soddisfazione anche l’Arch. Giacomo Beccari, di Ciclostile Architettura: «Il progetto di rigenerazione di Ripoli è stato un lavoro corale, e buona parte del merito va alla comunità locale ed all’Amministrazione Comunale che insieme hanno fin da subito impostato un percorso lungo, ma coerente, ascoltando reciprocamente cittadini e territorio, dal quale è scaturito questo progetto che ci ha resi molto soddisfatti e felici per come si è concluso, e di cui questo riconoscimento ne conferma l’assoluto valore.»