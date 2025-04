31 manicure, 50 pieghe e, grande novità dell’edizione 2025 ribattezzata “Spring Edition”, 12 tagli uomo, per un totale di 2.500 euro raccolti tra generosità dei partecipanti e una donazione diretta di Lapam Confartigianato. Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel novembre del 2024, sono questi i numeri della maratona di bellezza “Fatti bella donando al COM”, l’iniziativa aperta al pubblico che domenica 6 aprile, nei laboratori Obiettivo Bellezza di FORMart in Via Emilia Ovest 693/b a Modena, ha visto grande affluenza e partecipazione.

L’evento promosso da Lapam Confartigianato, in collaborazione con FORMart e Associazione Angela Serra, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al COM per contribuire al restyling della sede del Centro Oncologico Modenese, rendendo più moderno, fruibile e accogliente un ambiente dove pazienti oncologici e caregiver possano sentirsi maggiormente a proprio agio.

«Dopo la prima edizione dello scorso anno – spiega Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – abbiamo voluto fortemente riproporre questa iniziativa. Come associazione siamo attenti al benessere della comunità e al sociale. Sapevamo che anche in questo 2025 la generosità dei cittadini avrebbe risposto presente e, visti i numeri del precedente appuntamento, abbiamo piacevolmente constatato come anche le imprese aderenti all’iniziativa siano aumentate, mettendosi gratuitamente a disposizione per un nobile scopo. Credo che questa sia un’iniziativa che abbia solo riscontri positivi: da un lato permette di dare il proprio contributo per una giusta causa, dall’altro offre la possibilità alle nostre attività associate di promuoversi, mostrare le loro capacità, la loro professionalità e il loro know how a una vasta platea. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica, mettendo in evidenza l’importanza del progetto dell’Associazione Angela Serra e sostenendolo con azioni concrete».

«Siamo davvero entusiasti di essere stati ancora una volta protagonisti di questo evento benefico, mettendo a disposizione i nostri laboratori di estetica e acconciatura – afferma Diletta Maselli, responsabile della sede FORMart di Modena –. Anche questa edizione primaverile ha avuto una grande partecipazione di pubblico, grazie anche all’offerta del servizio di taglio uomo che è stata la grande novità di questo 2025».

«Questo evento, arrivato alla sua seconda edizione, rappresenta per la nostra Associazione un importantissimo veicolo di diffusione del messaggio che portiamo avanti da più di un anno: il Centro Oncologico Modenese ha bisogno di essere riqualificato e questo può avvenire solo attraverso il contributo di tutti, dalle istituzioni, alle aziende, ai cittadini – concludono Giovanna Gregori e Francesca Cobianchi, referenti dell’Associazione Angela Serra –. Grazie alla rinnovata disponibilità di Lapam, Formart e di tutti i professionisti, siamo riusciti, ancora una volta, a coinvolgere la cittadinanza e a renderla partecipe di questo importante progetto che ha già avuto la sua partenza proprio in questi giorni. Il 24 marzo di quest’anno, infatti, sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della struttura che speriamo finiscano entro l’estate. Il nostro obiettivo però è molto più ampio e ambizioso: dobbiamo riuscire ad apportare ulteriori e più consistenti migliorie strutturali, in modo tale da mantenere l’eccellenza di questa importantissima struttura sanitaria. Cogliamo l’occasione per ringraziare quindi tutti coloro che hanno aderito e chi ci ha aiutato nella realizzazione di questa bellissima iniziativa».

Si ringraziano specialmente le imprese associate Lapam Confartigianato che hanno messo gratuitamente la propria professionalità e il proprio tempo a servizio di questa importante causa: