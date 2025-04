Pochi giorni fa il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelnovo Monti, Capitano Marco Spinelli, ha donato alla Biblioteca comunale “Crovi” di Castelnovo, consegnandolo al Sindaco Emanuele Ferrari, il libro “I Carabinieri del 1943”, edito dalla Rassegna dell’Arma come numero speciale dei propri quaderni. Il libro è dedicato all’opera dei Carabinieri in uno dei periodi più difficili della storia nazionale, ed all’uscita era subito andato esaurito. La redazione ha voluto poi con forza ristampare e distribuire la pubblicazione a livello nazionale così che potesse entrare nel patrimonio librario a disposizione degli utenti.

Il Sindaco Ferrari ha espresso profonda gratitudine verso l’Arma, non solo per il libro donato che rappresenta una testimonianza fondamentale di come anche i Carabinieri svolsero un ruolo importante nella fase della caduta del regime fascista e le successive vicende in cui l’esercito si ritrovò lasciato allo sbando, scegliendo di impegnarsi per ottenere la libertà dall’occupazione straniera. Ferrari ha anche voluto esprimere gratitudine per la costante e proficua collaborazione con la Compagnia guidata dal Capitano Spinelli e la stazione di Castelnovo Monti guidata dal comandante Stefano Ielli, per la sicurezza e il controllo costante del territorio del paese e di tutto l’Appennino.