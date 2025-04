Una squadra dei dei Vigili del Fuoco volontari di Fanano, ieri in tarda serata è intervenuta in via Castagnola a Sestola in supporto al centro fauna selvatica il Pettirosso e al veterinario dell’Ausl per soccorrere un cervo di 7-8 anni (70-80 kg) rimasto impigliato con il palco in un grosso telo presso un boschetto a circa 40 metri dalla strada.

L’animale, in buone condizioni di salute, una volta anestetizzato è stato liberato.

Sul posto anche i Carabinieri di Sestola.