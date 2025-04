Nel corso degli ultimi anni il noleggio a lungo termine ha preso particolarmente piede all’interno del mercato automobilistico, inserendosi come una soluzione più pratica ed economica rispetto all’acquisto.

Il servizio è sempre più apprezzato non solo dalle partite IVA e dalle aziende, ma anche dai privati, che hanno rivisto il concetto di “proprietà”. Vediamo nel corso dell’articolo quando il servizio conviene davvero.

Il NLT come un servizio adatto a tutti

Quando arriva il momento di cambiare la propria vettura non è mai una scelta semplice, ma la situazione si complica maggiormente quando si deve scegliere tra l’acquisto e il noleggio a lungo termine.

Sebbene l’acquisto comporti l’acquisizione di un bene di proprietà, bisogna essere coscienti del fatto che quest’ultimo può portare non solo delle spese impreviste ma è soggetto ad una forte svalutazione nel tempo.

A fronte di queste problematiche le soluzioni alternative all’acquisto (come il NLT) sono state apprezzate fin da subito non solo dalle imprese ma anche dai privati.

Oltre alla convenienza legata al servizio le imprese hanno accesso a importantissime detrazioni e deduzioni fiscali a cui i privati non hanno accesso: queste possono raggiungere anche il 100% a seconda dell’inquadramento fiscale del mezzo noleggiato.

Se fino a qualche anno fa questa formula era rivolta principalmente alle aziende, oggi è sempre più apprezzata anche dai privati in quanto è possibile usufruire dell’utilizzo esclusivo del mezzo scelto liberi da ogni pensiero.

A differenza di quello che si è soliti pensare, i vantaggi che il noleggio a lungo termine offre sono gli stessi per tutti i clienti.

Vediamo di seguito, quali sono i motivi che spingono partite IVA e privati a scegliere il NLT piuttosto che l’acquisto.

Certezza dei costi

Che tu sia un lavoratore dipendente, un libero professionista oppure un imprenditore, ci sarà sempre un budget mensile alla quale devi attenerti, motivo per cui una pianificazione accurata è indispensabile.

Il noleggio a lungo termine non solo non rappresenta un finanziamento e quindi non è soggetto alle variazioni dei tassi di interesse, ma tutte le spese extra (come ad esempio la riparazione di un guasto), sono incluse all’interno del canone mensile (il quale dovrà essere pagato fino al termine del contratto di noleggio).

Nessun immobilizzo di capitale

Alcune soluzioni alternative all’acquisto (come ad esempio il leasing), prevedono al momento della stipula del contratto il versamento di una somma onerosa di denaro.

Scegliendo il noleggio a lungo termine si potrà scegliere sia la formula “senza anticipo” sia la formula con “anticipo”: nel noleggio l’anticipo ha la sola funzione di andare ad abbassare la rata mensile.

L’anticipo non solo è facoltativo, ma qualora decidessi di versarlo, sarai tu a scegliere l’importo sulla base delle tue disponibilità economiche del momento.

Noleggiare una macchina per un periodo lungo può essere molto vantaggioso rispetto all’acquisto del veicolo.

Comodità

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione molto comoda e flessibile. Una volta stabiliti durata del contratto e chilometraggio annuo potrai usufruire del mezzo noleggiato pagando soltanto il canone mensile.

Il canone mensile e fisso viene stabilito prima della stipula del contratto e comprende tutti i servizi burocratici (e non) utili per una corretta gestione operativa della vettura quali:

Assicurazione RCA (obbligatoria per Legge);

Traino e soccorso stradale;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

PAI (tutela conducente);

Kasko;

Furto e incendio.

Oltre ai servizi sopra citati, attraverso il pagamento di un piccolo sovrapprezzo sarà possibile accedere sia alla vettura sostitutiva che al cambio stagionale degli pneumatici. Inoltre, fino a qualche anno fa – all’interno del canone mensile – era compreso anche il bollo auto, oggi per via delle nuove disposizioni ministeriali questa spesa è a carico del conducente.

Veicoli sempre nuovi

Con il noleggio a lungo termine hai sempre accesso ai veicoli nuovi dotati di tecnologie all’avanguardia. Sebbene le vetture destinate al NLT siano nuove, vi è sempre la possibilità di noleggiare anche le vetture usate, queste ultime sottoposte ai dovuti controlli.

Oltre alla possibilità di configurare il mezzo scelto a proprio piacimento, avrai anche la possibilità di provare veicoli a basse emissioni (auto elettriche e ibride).

Nessuna svalutazione

Quando si acquista una vettura nuova, già a 5 anni dall’acquisto perde circa il 75% del suo valore iniziale. Con il noleggio a lungo termine il problema non si pone, in quanto al termine del contratto puoi:

Riconsegnare l’auto noleggiata;

Puoi noleggiare un nuovo veicolo stipulando un nuovo contratto;

Sebbene questa opzione sia poco conosciuta, con il NLT poi riscattare la vettura noleggiata ad un prezzo perfettamente in linea con il suo valore di mercato.

Puoi continuare a guidare la vettura precedentemente noleggiata prorogando il contratto in corso oppure stipulando uno nuovo.

Che sia abbia o meno accesso alle agevolazioni fiscali, il noleggio a lungo termine è una soluzione che permette di ammortizzare i costi di gestione legati ad un veicolo di proprietà.

Secondo una raccolta dati condotta da ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici), si è stimato che – con il NLT – si ha una convenienza media del 15%: questo rappresenta uno dei tanti aspetti vincenti e già affrontati di questo servizio.