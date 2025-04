Sabato 12 aprile alle ore 10 è stato convocato presso la sala del Palazzo delle Federazioni in via Trattatati comunitari a Bologna il Consiglio del CONI regionale elettivo per il quadrienno 2025-2028. Insieme al presidente saranno votati anche i membri della giunta che guideranno il CONI dell’Emilia Romagna per i prossimi quattro anni. Unico candidato alla presidenza è Andrea Dondi, presidente uscente, che è stato capace di raccogliere le firme, a proprio sostegno, di quasi tutte le federazioni sportive, delle Discipline Associate, delle Benemerite e degli Enti di promozione Sportiva. Dalla presentazione delle candidature a rappresentanti della giunta, invece, qualche cambiamento rispetto a quella uscente ci sarà, ma sarà ratificato solamente al termine delle votazioni.

DONDI. “Sono stati quattro anni con un inizio molto difficile – ha detto Andrea Dondi alla vigilia dell’appuntamento elettorale – Inizialmente non c’era neppure un dipendente e avevamo un solo ufficio, dopo l’istituzione di Sport e Salute. Poi le cose sono migliorate, il lavoro della nostra segretaria Claudia Vacchi e quello amministrativo di Antonio Arisi, ci hanno permesso di continuare a svolgere il servizio di coordinamento di tutte le iniziative sviluppate dal CONI di Roma e quelle che abbiamo ideato, come la partecipazione alla Fiera Liberamente a Bologna e a quella di Parma. Ma siamo usciti anche nelle piazze, a Rimini, dove torneremo a fine maggio, e a Modena, senza dimenticare gli Educamp e il lavoro di formazione della Scuola Regionale dello sport. Per quanto riguarda i numeri della scuola, coordinata dal direttore scientifico e vice presidente vicario Andrea Vaccaro e dal coordinatore tecnico Segio Pipia, solo nel 2024 ha visto 1553 persone che hanno partecipato ai corsi proposti per un totale di 19280 minuti di lezione. Tra quelli più seguiti quello sui safeguarding e modelli organizzativi, sull’aggiornamento giuridico fiscale e quello sulla formazione per operatori dei centri CONI. Una delle soddisfazioni più belle di questi quattro anni è stata sicuramente la vittoria nel 2024 del trofeo CONI in Sicilia. Mai la nostra delegazione ci era riuscita e aver potuto festeggiare questo risultato insieme ai nostri 200 ragazzi di tutte le discipline sportive è stato impagabile. Così come commovente è stata la dedicazione della biblioteca del CONI alla nostra indimenticata Olga Cicognani. Abbiamo oltre 18.000 volumi ed Olga è stata la sua creatrice e la sua curatrice fino a pochi mesi fa. Grazie a lei è diventata il simbolo della cultura sportiva anche a livello nazionale. Ora la direzione è passata alla giovane ma molto competente Francesca Masotti, che sta seguendo le orme di Olga, grazie anche alla passione dei suoi collaboratori che continuano a mantenerne vivo il ricordo nel lavoro quotidiano. Infine vorrei sottolineare il grande impegno dei ragazzi che svolgono presso il CONI lo stage universitario. E’ anche grazie a loro che abbiamo potuto creare una vera e propria redazione per lo sviluppo del nostro notiziario settimanale ConInforma, che è diventato il più importante organo di informazione sportiva a livello regionale e arriva a migliaia di indirizzi mail da Piacenza a Rimini”.