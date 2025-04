Sabato 12 aprile ritorna alla Biblioteca comunale Daria Bertolani Marchetti la rassegna “KmZero”, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, nell’ambito delle iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate dalla Biblioteca.

L’appuntamento è per le ore 17 nel Salone d’onore di Villa Gandini, ornato dai due pregevoli bassorilievi di Luigi Mainoni e affacciato sull’incanto del parco della Resistenza in pieno risveglio primaverile.

Tema del pomeriggio sarà la poesia nelle sue varie espressioni, con Barbara Albertini che presenterà il volume Pensieri a perdere (L’Erudita, 2022), mentre Beatrice Fiorino illustrerà il libro La luna e l’araucaria (Controluna Edizioni, 2024) e Mara Moretti tratterà la pubblicazione Giobbe 2000 (Controluna Edizioni, 2024). L’incontro sarà introdotto e moderato dal professor Mario Agati, Rettore dell’Università Popolare di Formigine.

Afferma il Vicesindaco con delega alla Cultura Marco Casolari: “Iniziative come queste sono preziose per fidelizzare il pubblico dei lettori, e i dati lo confermano. Infatti, le statistiche prodotte dal Polo bibliotecario provinciale in riferimento al 2024 ci dicono che la nostra biblioteca è seconda in provincia per nuovi iscritti, e terza per numero di prestiti e di utenti attivi. Un grande grazie, dunque, alle brave bibliotecarie e buon lavoro al nuovo direttore Francesco Gherardi e alla nuova dirigente dell’Area Cultura Paola Bonfreschi”.