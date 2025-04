A seguito di una lite per futili motivi, un uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie, procurandole lesioni giudicate guaribili in 8 giorni dai sanitari. Non pago, si sarebbe poi scagliato contro la figlia, causandole lesioni lievi, con una prognosi di 2 giorni. A seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine e della conseguente perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un fucile calibro 12, tipo doppietta, risultato oggetto di furto avvenuto a Imola nel febbraio 2022 con 88 cartucce calibro 12 piene e 35 cartucce calibro 12 già esplose.

Per questi motivi con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e ricettazione i carabinieri hanno arrestato un 49enne residente a Sant’Ilario d’Enza, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al pomeriggio del 9 aprile 2025.