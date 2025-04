Lunedì 14 aprile alle 21, in biblioteca a Fiorano Modenese, una nuova occasione per parlare dei libri con Alice Torreggiani e la comunità di lettori.

Si ritrova il Gruppo di lettura del BLA per parlare del romanzo “I doni” di Ursula K. Le Guin

Doni meravigliosi ma anche terribili quelli a disposizione degli abitanti delle aspre e selvagge Altelande. Uomini e donne vivono nel continuo terrore che una famiglia “scateni” il proprio dono contro le altre: stanno forse rinunciando a ciò che hanno di più prezioso?

L’incontro gratuito è condotto da Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che accompagna lettori e lettrici sin dalla nascita del Gruppo di lettura al BLA.

L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha avuto occasione di leggere il libro: basta portare con sé la passione per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, la volontà di confrontarsi oppure di ascoltare punti di vista diversi. L’ingresso è libero.

Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, la biblioteca, ludoteca e archivio storico del Comune di Fiorano Modenese in via Silvio Pellico n. 9.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it)

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.