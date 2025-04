Pasqua anticipata per i piccoli pazienti della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di Carpi grazie al Team Enjoy.

L’associazione modenese, che da anni collabora con l’Azienda USL di Modena per rendere più accoglienti luoghi e percorsi di cura in ambito pediatrico, ha infatti donato venti uova di cioccolato agli operatori della NPIA di Carpi, che le offriranno ai bambini in trattamento per disturbi dello sviluppo psicomotorio, neuropsicologico, linguistico-comunicativo, cognitivo e affettivo-relazionale.

Al momento della consegna, effettuata dal Presidente del Team Enjoy Nicola Ortugno accompagnato dall’Assessora con delega alla salute del Comune di Carpi Tamara Calzolari, erano presenti Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi, Liliana Guerra, Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Carpi, Laura Cabrini, Coordinatrice delle professioni sanitarie dell’NPIA di Carpi e Mirandola, e alcune professioniste dell’équipe.

Prosegue e si rafforza dunque la collaborazione tra Ausl e Team Enjoy, protagonista di tantissime iniziative di umanizzazione sulle ambulanze del 118 e nelle pediatrie ospedaliere e di comunità della provincia, colorate con pannelli raffiguranti simpatici animali che concorrono a creare un clima più disteso per i bambini in attesa di una visita o di una vaccinazione.

E tra i prossimi progetti in cantiere c’è proprio la Neuropsichiatria di Carpi, che sarà oggetto di una trasformazione di alcuni ambienti rendendoli più accoglienti e a misura di bambino.

“Con la donazione di queste uova di Pasqua iniziamo la collaborazione con la Neuropsichiatria di Carpi – afferma Ortugno del Team Enjoy –, per arrivare a colorare anche questi spazi. Ringrazio di cuore i professionisti del servizio che si sono messi subito a disposizione per individuare gli ambienti, con un supporto fondamentale anche per la scelta dei disegni e dei colori, che devono essere adeguati a un contesto che vede presenti tanti bambini con disturbi di vario tipo e quindi con esigenze particolari. Questo per noi rappresenta una sfida ancora più coinvolgente ed entusiasmante”.

“Il Team Enjoy è una risorsa preziosissima per l’umanizzazione delle cure in ambito pediatrico – sottolinea la dottoressa Ascari –, basti vedere come ha trasformato la Pediatria di Comunità in un ambiente accattivante che trasmette allegria e serenità ai bambini. Siamo grati all’associazione per questa ulteriore donazione e per il progetto messo in cantiere per la Neuropsichiatria: siamo certi che bambini e genitori apprezzeranno queste iniziative, così come i nostri professionisti, che si sono mostrati da subito entusiasti del coinvolgimento”.

Cosa fa la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza fa parte del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e ha l’obiettivo di promuovere la salute mentale del bambino e dell’adolescente sino al compimento della maggiore età. Si occupa dei disturbi, transitori o permanenti, che si manifestano nel corso dello sviluppo psicomotorio, neuropsicologico, linguistico-comunicativo, cognitivo e affettivo-relazionale, sia per cause biologiche, sia in conseguenza di problematiche psicosociali. Tali disturbi sono molteplici e complessi, sia nell’espressione clinica, sia per la loro rilevanza negli ambienti di vita del bambino e dell’adolescente, in particolare la famiglia e la scuola. Per affrontare tali problematiche il servizio si avvale di un’équipe di professionisti composta da medico, psicologo, educatore professionale, fisioterapista, logopedista.