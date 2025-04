I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 38enne originario della Nigeria, disoccupato, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta durante un servizio perlustrativo nel rione Bolognina, in particolare all’intersezione tra via Albani e via di Vincenzo.

L’attenzione dei militari è stata attirata da due uomini a piedi, uno con il cappuccio indossato e l’altro con un berretto da baseball, scambiarsi qualcosa; insospettitisi, al fine di non essere visti ed innescare in loro una fuga, come sistematicamente accade in quella zona afflitta dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacente, i Carabinieri sono scesi dall’auto di servizio e si sono avvicinati a piedi verso di loro.

I due uomini, non appena si sono accorti della presenza dei Carabinieri, hanno cercato frettolosamente di fuggire; uno dei due, quello con il cappuccio, è stato subito raggiunto e bloccato mentre l’altro nel frattempo è riuscito a dileguarsi. Durante la fase concitata dove lo straniero (il 38enne) ha provato più volte a liberarsi dalla presa dei Carabinieri nel tentativo di fuggire, lo stesso è riuscito a deglutire alcuni involucri in cellophane che aveva precedentemente occultato all’interno della sua bocca per non essere scoperti.

Sottoposto a perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato all’interno del suo marsupio, due involucri in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo eroina e una somma in denaro contante pari a 210 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Avendo con ogni probabilità ingurgitato sostanza stupefacente e preoccupati per la sua integrità fisica, i Carabinieri hanno accompagnato subito dopo il 38enne al pronto soccorso per gli accertamenti medici. I sanitari, dopo aver visitato l’uomo e sottoposto ad esami radiologici (tac), hanno evidenziato la presenza di tredici involucri all’interno dello stomaco e dell’intestino che successivamente è riuscito ad espellere, risultati poi contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dopo le procedure di rito e fotosegnalamento, il 38enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 38enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.