16 febbraio 2025, il PD di Sassuolo esprimeva testuali parole: “Tuttavia, alcune forze politiche di destra stanno cercando di strumentalizzare questo episodio per diffondere un’immagine distorta della nostra città, alimentando paure infondate. La Lega cittadina dipinge Sassuolo come un luogo insicuro, […].”

Dopo l’ennesimo episodio di violenza in Piazza Libertà in cui volavano machetes possiamo confermare che la Lega Sassuolo, invece, aveva ben chiara la situazione, a differenza della sinistra sassolese. Situazione completamente sottovalutata dal Primo Cittadino e dal suo Partito Politico, della quale adesso, finalmente, pare comprendere la gravità. Riuscirà a mettersi d’accordo con il suo Partito? Noi ce lo auguriamo per il bene della città.

“Proprio stamattina – racconta il Segretario della Lega Sassuolo – passeggiando lungo viale XX settembre, sono stata avvicinata da un individuo che con insistenza pretendeva denaro, allontanandosi dopo ripetute e cortesi risposte negative e avvicinandosi frettolosamente verso un’altra giovane che passeggiava poco distante.”

Siamo stanchi di aver paura di uscire di casa, a qualsiasi ora del giorno. La sicurezza era la priorità della precedente Giunta, spesso anche sbeffeggiata dalla sinistra sassolese per questo motivo. Una cosa è certa, non abbiamo mai sottovalutato alcuna circostanza e gli stessi amministratori erano i primi a segnalare situazioni sul nascere, non negando certamente gli avvenimenti.

Se la polizia locale è composta da un organico così numeroso è certamente merito della scorsa amministrazione e che l’attuale Sindaco si vanti di aver ampliato l’organico della Locale è davvero pura ironia.

Lega Sassuolo