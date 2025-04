Italia-Qatar, Fontana “Impegno dei Parlamenti decisivo per la pace”

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Lorenzo Fontana, nella prima visita in Qatar di un presidente della Camera, ha incontrato oggi a Doha lo speaker dello Shura Council, Abdul Aziz Bin Khalid Al-Ghanim. Al centro del colloquio, il rafforzamento delle relazioni tra la Camera dei deputati e il Consiglio della Shura.

Si è registrata, in particolare, la piena convergenza sull’importanza della diplomazia parlamentare anche per la situazione in Medio Oriente.

“Il Qatar ha assunto un ruolo centrale nello scenario internazionale e noi, come esponenti dei parlamenti, siamo chiamati a dare un contributo per la pace e la sicurezza a livello regionale e globale”, dice il Presidente Fontana che, nel corso dell’ incontro, ha ricordato le visite a Montecitorio dell’Emiro Tamim Bin Hamad Al Thani, il 21 ottobre scorso e del vicepresidente del Consiglio della Shura, Hamda bint Hassan Al Sulaiti, il 20 febbraio di quest’anno.

Fontana ha inoltre rinnovato l’invito allo Speaker alla Seconda conferenza per il dialogo interreligioso in programma a Roma dal 19 al 21 giugno 2025, promossa in collaborazione con l’Unione interparlamentare nell’ anno giubilare.

– Foto ufficio stampa Camera dei Deputati –

(ITALPRESS)