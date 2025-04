Stanno progressivamente uscendo sul territorio gli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile anno 2025. Nell’avviso in spedizione è contenuta la spiegazione del beneficio di bonifica ricevuto dall’immobile.

Si potrà procedere al pagamento:

– per importi pari o inferiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2025;

– per importi superiori a € 150,00 in un’unica rata con scadenza 31/05/2025 oppure in due rate

con scadenza 31/05/2025 e 31/07/2025.

Si informano i contribuenti che la modalità di versamento del contributo consortile avviene attraverso il sistema PagoPA realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per rendere sicuro, trasparente e tracciabile il pagamento.

COME CONTATTARCI

I consorziati che intendono verificare la propria posizione contributiva, gli immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l’aggiornamento di intestazione dell’avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al Consorzio tramite i seguenti contatti:

SEDE CENTRALE (MODENA)

Tel Centralino: 059-416511 – Fax: 059-239063

E-mail: catasto@consorzioburana.it

SEDI PERIFERICHE

SEDE DI MIRANDOLA Tel: 0535/20100 – Fax: 0535/25464

E-mail: sede.mirandola@consorzioburana.it

SEDE DI BONDENO Tel: 0532/893010

E-mail: sede.bondeno@consorzioburana.it

SEDE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Tel: 051/6875211

E-mail: sede.s.giovanni@consorzioburana.it

ORARI INFORMAZIONI TELEFONICHE

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un messaggio automatico.

SALTA LA FILA!

Per chi vuole mettersi in contatto con il Consorzio e verificare la propria posizione contributiva è disponibile sul sito consortile www.consorzioburana.it il servizio “SALTA LA FILA!” che consente di prenotare un appuntamento telefonico con un operatore.

ELEZIONI CONSORTILI

Ai sensi dell’art.13 dello Statuto consortile si rende noto che entro il 31/12/2025 sarà convocata l’Assemblea elettorale per il rinnovo degli organi consortili per il mandato 2026-2030. Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti

nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.consorzioburana.it