Per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini che risiedono nei Comuni dell’Unione del Distretto ceramico, che ammontano a circa 120mila, l’Unione stessa ha deciso di potenziare i servizi sociali prevedendo l’assunzione di due nuovi assistenti sociali e di un istruttore amministrativo per l’ufficio casa. Inoltre in arrivo – con contratti flessibili finanziati all’interno del programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” – anche un istruttore contabile, tre psicologi e quattro pedagogisti.

Marco Biagini, Sindaco di Fiorano con delega alle Politiche sociali per l’Unione, afferma che «i nuovi dipendenti, per l’assunzione dei quali si terranno concorsi pubblici, saranno punti di riferimento per minori, disabili, anziani, persone con fragilità economica e sociale, donne vittime di violenza e si occuperanno dell’ambito delicato delle politiche abitative. È questo il cuore dell’Unione, quello più vicino alle persone più fragili, ed è per questo che quest’area rimane al centro dei nostri investimenti».

Prevista una nuova assunzione anche per lo Sportello Unico delle Attività Produttive, che si dimostra un ufficio strategico in quanto punto d’accesso per tutte le pratiche relative all’avvio ed esercizio dell’attività d’impresa. A questo, si aggiunge la ricerca, sempre attraverso concorso pubblico, di un istruttore amministrativo nel settore “Amministrazione e sviluppo delle risorse umane”.

Sempre sul fronte delle risorse umane, è stato siglato un accordo con la Provincia di Modena per la condivisione, in via sperimentale, dello sportello di ascolto psicologico dedicato ai dipendenti.

Elisa Parenti, Sindaco di Formigine con delega al Personale in Unione, sottolinea che «partiamo da questo presupposto: persone che stanno bene fanno stare bene l’organizzazione a cui appartengono. La finalità di questo nuovo servizio di supporto è l’approfondimento, con un esperto, delle problematiche che possono sorgere in ambito lavorativo. Avere gli strumenti per individuare e fronteggiare queste problematiche non può che giovare alla persona stessa e migliorare la qualità del lavoro offerto ai cittadini».

Conclude Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo e Presidente dell’Unione affermando che «assieme ai colleghi sindaci portiamo avanti nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione e l’integrazione dello sportello psicologico per i dipendenti. Un impegno concreto per potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e migliorare la qualità della vita di chi lavora nei nostri enti. La salute sul lavoro oggi non si limita all’assenza di malattia, ma include il benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore».

All’Unione dei Comuni del Distretto ceramico (formata dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano) sono conferite le seguenti funzioni: servizi sociali, sistemi informatici, Protezione Civile, sportello unico delle attività produttive (Suap), centrale di committenza, affissioni, servizio ICP (Imposta Comunale Pubblicità), coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l’infanzia e le famiglie, personale.