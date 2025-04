Saranno 545mila gli italiani che si sposteranno all’estero durante le vacanze pasquali, i ponti del 25 aprile e del 1°maggio, avvalendosi dei servizi delle agenzie di viaggi. Nonostante le complessità attuali, sia in termini geopolitici che per l’incremento medio dei prezzi dei servizi causato dall’inflazione, si registra un aumento del 3,4% nella domanda turistica in agenzia rispetto al 2024, sia per le destinazioni italiane che per quelle internazionali. È quello che emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoviaggi Confesercenti, che ha coinvolto 738 agenzie di viaggi italiane, dove si registra una predilezione per le città d’arte e le capitali europee, tra le più richieste presso le agenzie di viaggi.

Da Londra a Parigi, da Berlino a Lisbona, le grandi città rappresentano mete ambite, grazie soprattutto al loro fascino storico e artistico. Infatti, dall’indagine emerge proprio la voglia, da parte dei turisti, di voler approfondire l’aspetto culturale e storico. In particolare, la scelta ricade sulle formule che includono anche esperti della destinazione come storici d’arte, archeologi e giornalisti che riescono a trasformare il viaggio in una vera e propria esperienza.

Non solo destinazioni europee: tra le più ambite fuori dall’Europa ci sono Egitto (Mar Rosso), Marocco, Zanzibar e Capo Verde. A seguire il Medio Oriente, in particolare Emirati Arabi, Giordania, Turchia e Oman. Bene anche l’area asiatica con Giappone, Uzbekistan, Maldive e Vietnam tra le destinazioni più gettonate. Bene anche Canada e Messico. Emergono invece problemi con le destinazioni statunitensi, in quanto le politiche restrittive messe in atto dall’amministrazione Trump alle frontiere cominciano a scoraggiare alcuni viaggiatori, spingendoli a rivolgersi verso altre mete.

“Le agenzie di viaggi – spiega Assoviaggi Confesercenti Modena – svolgono un ruolo fondamentale per i turisti, offrendo un servizio altamente qualificato e specializzato. Grazie alle loro competenze, sono in grado di elargire anche consigli personalizzati e creare pacchetti ad hoc per qualsiasi esigenza. Affidarsi a un’agenzia di viaggi significa non solo ricevere supporto professionale nella programmazione del viaggio, ma anche essere tutelati nella scelta dei servizi prenotati. Infine, le agenzie guidano il cliente attraverso le complessità delle normative vigenti per viaggiare al di fuori dall’Italia, garantendo un viaggio sicuro e da poter vivere in totale tranquillità”.