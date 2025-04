Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 aprile.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 aprile, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 via del Triumvirato. Si ricorda che, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), per consentire lavori di ammodernamento sottopasso è chiuso, fino alle 6:00 di venerdì 18 aprile, il ramo di immissione sulla Tangenziale, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 aprile.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavi. Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale. Inoltre, non sarà raggiungibile, per chi proviene dalla Tangenziale, lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, verso Bologna. L’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale sarà comunque raggiungibile percorrendo lo svincolo dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena, verso l’entrata della suddetta stazione.