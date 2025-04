Si informa che giovedì 17 aprile nel comune di Rubiera, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale che saranno impegnati in un incontro di formazione obbligatoria, sarà attivato dalle ore 14 alle ore 20 un turno di Guardia Medica straordinaria In quella fascia oraria sarà a disposizione anche il servizio CAU. Si ricorda che per attivare i servizi Guardia Medica o CAU occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.