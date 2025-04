In occasione della Giornata Nazionale per la Salute della Donna, martedì 22 aprile alle ore 21, nella splendida cornice della Sala della Rocca di Montecchio Emilia, i professionisti dell’equipe diretta dalla dottoressa Daniela Viviani, del Centro Pavimento Pelvico dell’Ospedale “Franchini”, illustreranno le attività del servizio, un’eccellenza sanitaria del territorio non solo provinciale. Nell’ambito dell’evento i professionisti suggeriranno strategie, riguardi e buone prassi per prendersi cura di sé, con particolare attenzione al benessere e alla salute femminile. L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza.