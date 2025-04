Presso la Caserma dei Carabinieri di Mirandola si è svolta la commemorazione in memoria del Vice Brigadiere Tonino Fregni, eroico comandante di distaccamento isolato durante la Seconda Guerra Mondiale, che con il suo sacrificio ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro paese e nella memoria collettiva della comunità di Mirandola e della Bassa Modenese.

Tonino Fregni, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, fu insignito di questo alto riconoscimento per il suo comportamento esemplare il 1° Aprile 1943, durante la battaglia di Wovussa, nel fronte greco, quando, comandante di un distaccamento del V Battaglione CC Mobilitato, venne attaccato da forze nemiche decisamente superiori. Nonostante la possibilità di arrendersi, Fregni rifiutò la resa, lottando con coraggio per oltre otto ore, fra le fiamme della caserma incendiata dal nemico, fino al sacrificio della sua vita. La sua dedizione al dovere e il suo spirito di resistenza lo rendono un fulgido esempio di sublime dedizione alla patria e al servizio dello Stato.

La commemorazione è avvenuta alla presenza dei famigliari, provenienti per l’occasione dalla Galizia, dei rappresentanti dei Carabinieri di Modena, Carpi e Mirandola e delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio, segnando un momento importante per la nostra comunità che ha deciso di rendere omaggio a all’eroe al quale è intitolata la Caserma dei Carabinieri di Mirandola.

“È un onore e un privilegio per la nostra città rendere omaggio a un cittadino nativo della Bassa Modenese capace con le sue gesta di scrivere una pagina di eroismo e coraggio. Il Brigadiere Tonino Fregni rappresenta un esempio luminoso di dedizione al dovere, di sacrificio e di amore per la patria – conclude il suo intervento il Sindaco Letizia Budri – Oggi, più che mai, il suo gesto rimane un faro di ispirazione, un richiamo al dovere e all’onore per tutti noi.”