La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 17 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante la notte del 13 aprile scorso, intorno alle ore 3.00, personale della Squadra Volante, nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, ha notato nei pressi del parco XXII Aprile due giovani dall’atteggiamento sospetto.

Gli agenti li hanno fermati per un controllo di Polizia, hanno rinvenuto nella disponibilità di uno dei due, appunto il 17enne, circa 20 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la cessione e alcune decine di euro.

Sulla base degli accertamenti svolti, la perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove è stata rivenuta ulteriore sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare delle prescrizioni.