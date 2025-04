Inizia giovedì 17 aprile 2025 il ricco programma di iniziative organizzate dal Comune di Fiorano Modenese per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

Giovedì sera, dalle ore 21.30, la ludoteca comunale, presso il BLA di via Silvio Pellico 7, propone una serata di giochi da tavolo e di ruolo sul tema della Resistenza. L’iniziativa dal titolo “Liberi di giocare (da 80 anni)” si inserisce nel calendario degli incontri di “Nati per giocare”, dedicati ad adulti e minori over 16, con accesso libero e gratuito.

In apertura, alle 20.30, una breve conferenza con ospiti Chiara Asti, autrice del gioco “Repubblica Ribelle”, Adriano Bompani, autore di “Radio Victory”, Simone Terenziani autore di “Le barricate: Parma 1922” e Luca Veluttini e Mirco Zanoni autori del gioco “Nidi di ragno”. In collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e di storia contemporanea di Modena e le associazioni Balena Ludens, Officina ludica e We Role.

Nella giornata di venerdì 25 aprile sono in programma diverse iniziative. Al mattino dalle ore 9 le celebrazioni istituzionali con il raduno autorità in piazza Ciro Menotti, la celebrazione della Santa Messa chiesa parrocchiale Fiorano (ore 9.30), la posa della corona al Monumento dei caduti in piazza a Fiorano (ore 10.15), con intervento del sindaco, Marco Biagini e accompagnamento della banda Flos Frugi. Alle ore 10.45 posa della corona al cippo dei partigiani a Spezzano, presso il Centro sportivo Menotti.

Dalle ore 11 fino a sera (ore 23) “Cinema Resistente”: maratona cinematografica per l’intera giornata della Liberazione presso il cinema e teatro Astoria, con ingresso libero e gratuito. Alle ore 11 sarà proiettato il film “Roma città aperta” (1945), alle ore 15.30 “Una questione privata” (2017), alle ore 18 “L’uomo che verrà” (2009) e infine, alle ore 21, “The forgotten front: la resistenza a Bologna” (2020), proiezione alla presenza del regista Paolo Soglia.