La solidarietà corre e va lontano con la LILT. Alla presenza del Dott. Ermanno Rondini, Presidente della LILT di Reggio Emilia, di Claudio Dugoni, Presidente della LILT di Modena, di Erio Bagni, Presidente di ASEOP Modena, e del Prof. Lorenzo Iughetti, Primario di Pediatria dell’AOU di Modena, si è svolta oggi la cerimonia di consegna della donazione raccolta con la Pigiama Run 2024.

La terza edizione della Pigiama Run, organizzata da LILT Reggio Emilia e svoltasi lo scorso 20 settembre, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno corso indossando il pigiama, simbolo di vicinanza e prossimità ai piccoli ricoverati nei reparti oncologici. Un gesto semplice, ma carico di significato: testimoniare affetto e sostegno a chi affronta ogni giorno la dura sfida della malattia.

Grazie all’impegno e alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti mille euro e una fornitura di kit LEGO, interamente devoluti ad ASEOP Modena per contribuire al benessere dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena.

La Pigiama Run è un evento nazionale promosso da LILT per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica e offrire un supporto concreto ai pazienti oncologici in età pediatrica.

«La Pigiama Run – hanno dichiarato Il Dott. Ermanno Rondini e Claudio Dugoni – rappresenta un momento speciale di solidarietà e partecipazione che LILT organizza per dimostrare la sua attenzione anche ai pazienti più piccoli, affinché sia concreta la collaborazione tra realtà del volontariato con l’unico fine di essere d’aiuto ai pazienti e ai loro familiari. LILT vuol dire prevenzione, assistenza e aiuto ai pazienti e con questa donazione conferma l’impegno a tutto campo nella lotta contro i tumori e il suo ruolo di promotore di solidarietà, offrendo sostegno e vicinanza a chi affronta sfide importanti come quelle legate alla malattia oncologica».

«Ringraziamo sentitamente LILT per avere scelto di condividere il progetto di accoglienza della Seconda Casa di Fausta – prosegue Erio Bagni, Presidente di ASEOP – che sarà presto messa a disposizione dei pazienti giovani adulti che da ogni parte della Regione e del Paese raggiungono non solo il Centro Oncologico, ma anche gli altri reparti dei nostri ospedali cittadini. Siamo grati a LILT, inoltre, per avere voluto destinare ai nostri piccoli ospiti della Casa di Fausta e del Reparto di Oncoematologia Pediatrica questi kit LEGO, materiale preziosissimo per trascorrere con più serenità i periodi di ricovero».

Il Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore della Pediatria del Policlinico di Modena, ha sottolineato: «La solidarietà e la vicinanza espresse dalla LILT, dall’ASEOP e dall’associazionismo in generale non si limita solo al periodo pasquale, ma è una realtà che davvero si protrae nel corso dell’anno. Possiamo dire che quello che constatiamo ormai tutti i giorni è un’estrema attenzione da parte della popolazione modenese e delle associazioni verso la nostra struttura, sia pediatrica sia oncoematologica pediatrica. In entrambe si è sviluppato un rapporto forte con la cittadinanza che ci porta, fortunatamente, a ricevere spesso donazioni anche rilevanti come quella odierna, che ci permette di migliorare l’assistenza ai nostri bambini, soprattutto in quegli aspetti ludici che attenuano il peso della degenza. Avere questa dimostrazione di affetto è il frutto di una collaborazione che si è sviluppata negli anni e anche uno stimolo a fare sempre meglio. Sappiamo che le nostre realtà sono percepite, ci sforziamo ogni giorno di perfezionare non solo la cura, ma la presa in carico globale del paziente, e questo è un riconoscimento da parte della cittadinanza alla quale siamo molto grati».