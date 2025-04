“Siamo in prossimità della Pasqua e la stagione balneare in Emilia-Romagna è pronta a partire’’. Così l’assessora al Turismo, Roberta Frisoni, che ieri ha incontrato i Comuni, le Capitanerie, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali in sede di comitati balneari, così come previsto nel percorso relativo alla definizione dell’ordinanza balneare regionale. Gli incontri sono stati l’occasione per fare il punto anche sul percorso di confronto avviato in questi mesi riguardo l’applicazione delle norme in materia di sicurezza del salvamento.

A settembre 2024 si è delineato infatti un nuovo quadro normativo a seguito dei provvedimenti emessi dalla Direzione Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Su questo tema la regione ha da subito attivato un percorso di collaborazione e confronto con la Direzione marittima e gli operatori, percorso che, a seguito degli incontri tenutisi anche nelle ultime settimane tra capitanerie di porto e operatori balneari, ha portato alla condivisione di una procedura per la redazione, da parte degli esercenti, dei documenti di valutazione dei rischi in merito alla sicurezza balneare in occasione di apertura degli stabilimenti in periodi antecedenti e successivi al periodo di attività balneare in cui è obbligatorio il servizio di salvamento.

“Visto l’imminente avvio della stagione balneare – prosegue l’assessora – riteniamo importante sia stata definita una procedura condivisa sperimentale per adempiere alle novità introdotte nel 2024. L’impegno collettivo è quello di monitorarne gli esiti e, al termine della stagione balneare, trovarsi nuovamente con i referenti dei comitati balneari per valutarne gli effetti, in collaborazione con l’Autorità Marittima, nello spirito di miglioramento continuo della qualità dei nostri servizi di spiaggia, che già costituiscono una eccellenza nel panorama nazionale”.

In continuità con lo scorso anno, l’ordinanza regionale prevede che la stagione balneare estiva prenda l’avvio dal weekend di Pasqua e si concluda al 2 di novembre. Si confermano le disposizioni dello scorso anno per il periodo dell’attività balneare – e il corrispondente servizio di salvamento – dall’ultimo weekend di maggio al terzo fine settimana di settembre.

L’ordinanza, come nella scorsa stagione, prevede l’attività giornaliera dalle 9,30 alle 18,30 senza sospensioni. Nel caso di servizio collettivo gestito unitariamente per più stabilimenti e con un piano organico che preveda almeno tre torrette di salvamento contigue è prevista la possibilità che dalle 12,30 alle 14,30 il salvamento sia svolto a torrette alternate.