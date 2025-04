Sette giorni di sospensione e quindi la chiusura del bar perché il locale è frequentato da pregiudicati e per fatti che mettono a rischio la sicurezza pubblica come evidenziato dai reiterati interventi dei carabinieri di Gattatico e di Castelnovo Sotto che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e conseguenti denunce.

È questo il provvedimento adottato dal Questure di Reggio Emilia nei confronti di un locale di Campegine su richiesta dei carabinieri della stazione di Gattatico che ieri, unitamente ai colleghi di Castelnovo Sotto, hanno eseguito il provvedimento. L’esercizio dovrà restare chiuso per sette giorni per motivi di sicurezza pubblica «ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

Alla base della sospensione della licenza ci sarebbe, il riscontro di reiterati controlli, eseguiti negli ultimi mesi dai carabinieri della stazione di Gattatico e Castelnovo Sotto che hanno portato ad accertare la presenza nel locale e nelle adiacenze dello stesso di soggetti gravati da precedenti e pendenze per notevoli e gravi reati, contro il patrimonio e la persona e per stupefacenti.

Circa un anno fa, all’interno del bagno maschile dell’esercizio pubblico, veniva rinvenuto un borsello, contenente un bilancino di precisione, una bustina con pochi grammi di marijuana e banconote di vario taglio per un totale di oltre 1000 euro. Alla base dei motivi della chiusura ci sarebbero anche le innumerevoli segnalazioni di privati cittadini, relative a liti, alterchi, schiamazzi, tra avventori nelle pertinenze esterne vicine al bar, ed a seguito di informazioni acquisite in merito all’utilizzo del bar, ai fini di “cessioni” di sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish e marijuana, infatti a seguito delle varie attività di Polizia Giudiziaria espletate dai carabinieri della zona, venivano eseguiti dei sequestri di sostanze stupefacenti, pertanto, a conferma che l’esercizio pubblico si presterebbe a essere luogo abituale frequentato da soggetti dediti allo spaccio e/o al consumo di stupefacenti. A febbraio scorso, proprio all’interno del bar un avventore era stato trovato in possesso di una decina di grammi di hascisc che venivano sequestrati con la segnalazione amministrativa quale consumatore del cliente. Per tutta questa serie di motivi i carabinieri di Gattatico hanno avanzato proposta di sospensione della licenza del bar che è stata accolta dal Questore di Reggio Emilia che quindi ha emesso il provvedimento che ieri è stato eseguito dai carabinieri di Gattatico. Sull’ingresso è stato pertanto affisso il cartello che ne decreta la sospensione per 7 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.