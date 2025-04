Medaglia d’oro della comunicazione per la pubblica amministrazione nell’ambito di The PRize – premio italiano delle relazioni pubbliche promosso da UNA PR HUB – al progetto del Comune di Bologna sull’estetica della città temporanea, ideato per rendere i cantieri una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione sulle trasformazioni dello spazio pubblico.

Il riconoscimento è stato consegnato all’Amministrazione ieri sera durante una cerimonia all’Ara Pacis a Roma.

Oggetto privilegiato dell’intervento sono stati i cantieri dei siti storico-monumentali di rilevante interesse, allestiti in chiave narrativa nelle superfici perimetrali declinando un sistema di identità visiva coordinato messo a punto per coniugare informazione, engagement e convivenza urbana.

Il progetto ad oggi ha interessato gran parte dei siti iconici di Bologna con oltre 1.000 metri quadri di superfici narrative che hanno avvolto i cantieri di:

Teatro Comunale , oggetto di un profondo intervento di riqualificazione;

, oggetto di un profondo intervento di riqualificazione; Parco della Montagnola , dove l’eco-padiglione disegnato da Mario Cucinella ha preso il posto della struttura preesistente divenuta obsoleta, dando vita ad un nuovo spazio pubblico polifunzionale;

, dove l’eco-padiglione disegnato da Mario Cucinella ha preso il posto della struttura preesistente divenuta obsoleta, dando vita ad un nuovo spazio pubblico polifunzionale; Cinema Modernissimo , che ha restituito ai cinefili e alla città l’esperienza cinematografica di una sala storica;

, che ha restituito ai cinefili e alla città l’esperienza cinematografica di una sala storica; palazzina liberty dei Giardini Margherita , dove l’impalcatura a protezione del sito ospita un’installazione artistica del duo Antonello Ghezzi che proietta la traiettoria di ogni stella cadente grazie ai dati forniti in tempo reale dall’Osservatorio astronomico;

, dove l’impalcatura a protezione del sito ospita un’installazione artistica del duo Antonello Ghezzi che proietta la traiettoria di ogni stella cadente grazie ai dati forniti in tempo reale dall’Osservatorio astronomico; da ultimo il più importante, il cantiere a tutela dell’intervento di protezione civile della torre Garisenda, tuttora visto da centinaia di migliaia di persone in un dei punti più frequentati della città, dove sul rivestimento perimetrale in pannelli di alluminio stampato si stagliano le sagome di tre capolavori della Bologna medievale, con un invito a scoprire i tesori antichi custoditi nei musei civici cittadini. Un intervento che svolge in questo caso un’importante funzione simbolica e identitaria, destinato ad accompagnare la vita della città per la durata dei lavori.



Il concept ideato dall’agenzia (Homina Comunicazione, Bologna) è di ispirazione bold, con elementi di grande impatto, testi ben leggibili e una texture pixelata ricca di colori e forme. L’impiego di cromie diverse identifica le funzioni dei siti cantierizzati, lasciando al racconto testuale le ragioni dell’intervento, restituite in chiave narrativa e accessibile a tutti. Il sistema visivo e informativo è stato formalizzato in un manuale di immagine e in una policy destinata ai soggetti pubblici e privati autorizzati ad allestire i cantieri.