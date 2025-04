Sabato 19 aprile e sabato 26 aprile i Servizi Demografici del Comune di Maranello sono erogati in misura ridotta: dalle 8.30 alle 12.30 sono garantiti il Servizio di Polizia Mortuaria e il rilascio di carte di identità nei casi di necessità e urgenza. Per accedere, i cittadini sono pregati di suonare il campanello collocato all’ingresso del Municipio. Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, sono reperibili i Servizi di Polizia Mortuaria e Stato Civile per le sole denunce di morte dalle ore 8 alle 10 chiamando il numero 329 9078940.