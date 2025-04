Ieri mattina, venerdì 18 aprile, il Sassuolo Calcio ha fatto visita al reparto di Pediatria e al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassuolo. Per l’occasione erano presenti il Presidente Carlo Rossi, il Direttore Sviluppo Area Calcio Femminile Alessandro Terzi, le calciatrici Kassandra Missipo e Naja Poje Mihelic e i calciatori, Domenico Berardi, Pedro Obiang, Filippo Romagna, Nicholas Pierini e Matteo Lovato. Ad accompagnare i neroverdi anche l’Head of Operation del Club Alec Invernizzi e il delegato ai tifosi Remo Morini. Ad accogliere la delegazione del Sassuolo il Direttore Generale dell’ospedale il Dottor Stefano Reggiani e il primario del reparto di pediatria Dottor Claudio Rota che hanno accompagnato i presenti all’interno del reparto.

La delegazione ha consegnato ai piccoli ospiti le uova di Pasqua del Sassuolo Calcio intrattenendosi con loro tra sorrisi e qualche momento di divertimento. Una mattinata importante per il club che ha voluto fortemente trascorrere del tempo con le bambine e i bambini presenti nella struttura ospedaliera augurando loro una pronta guarigione.

“Per noi è un piacere essere qui oggi, questa visita rappresenta un gesto importante nei confronti di bambini che purtroppo in questo periodo non potranno trascorrere le festività in famiglia. Siamo contenti di poter trascorrere del tempo con loro e regalargli un sorriso”. Ha commentato il Presidente del Sassuolo Calcio Carlo Rossi. “Bello poter condividere del tempo con i bambini per augurare loro una buona Pasqua. Venire qui questa mattina è più un regalo che facciamo a noi stessi, vedere i bambini sorridere ci riempie di gioia. Dopo giorni di festeggiamenti, condividere la nostra felicità per la promozione con loro è ancora più bello”, ha dichiarato il difensore neroverde Filippo Romagna.

Anche il Direttore Generale della struttura Stefano Reggiani ha ringraziato il club: “I bambini sono molto felici per questa visita che dimostra grande sensibilità da parte della società. Donare loro un momento di gioia ora che purtroppo non possono lasciare l’ospedale è davvero importante. Ringrazio di cuore la società per la visita e come sempre per la grande disponibilità”.

Un momento importante, in un periodo significativo come la Pasqua, nel quale i calciatori, le calciatrici e tutti i presenti hanno regalato un’ora di svago tra sorrisi, foto e autografi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Al termine del giro nel reparto di pediatria i calciatori del Sassuolo hanno portato omaggi e saluti anche al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassuolo.