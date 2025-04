Tre match, tre giorni, tre prove di forza. E nessuna sconfitta. Mihail Dimitriu, 16 anni, giovanissimo talento della Reggiana Boxe Olmedo, si è aggiudicato il Round Robin della Nazionale Under 17 a Chianciano Terme, un torneo a inviti riservato ai quattro migliori pugili italiani della categoria 50 kg. Il più giovane in gara, ma anche l’unico imbattuto.

È il primo giorno a segnare il passo. Di fronte, il campione piemontese: Mihail lo pressa con freddezza, lo costringe al conteggio e porta a casa un verdetto netto, lasciando il segno sul quadrato e sugli appunti dello staff tecnico azzurro. Nella seconda giornata cambia l’avversario, cambia il copione ma non il risultato. Dopo un avvio acceso, Dimitriu incassa un gancio destro che lo costringe a cambiare strategia: piedi veloci, esce di misura e rientra sempre con efficacia. Un adattamento da veterano, non da sedicenne.

Il terzo giorno l’ultimo avversario è costretto al forfait per infortunio rimediato nel match precedente. Mihail, l’unico a non aver mai perso nei tre giorni di torneo, conquista così il primo posto nella classifica finale, confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio italiano.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano in palestra e che rafforza l’identità della Reggiana Boxe come fucina di talenti. La sensazione, più che legittima, è che per Dimitriu si stia avvicinando il momento della prima vera convocazione in azzurro.