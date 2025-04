I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 26enne e un 27enne, tunisini, domiciliati a Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando in via Zanardi, per verificare la presenza di persone sospette che erano state segnalate aggirarsi in zona.

Il 27enne è stato controllato all’uscita di un palazzo condominiale e trovato in possesso di un paio di confezioni di plastica contenenti complessivamente 135 grammi di cocaina. I Carabinieri hanno approfondito il controllo all’interno del palazzo, individuando l’appartamento da cui era uscito il 27enne. Ulteriori accertamenti nell’abitazione in uso al giovane, hanno consentito di rilevare che all’interno vi erano altri soggetti, tra cui il 26enne, trovato in possesso di 52 grammi di hashish e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, gli arrestati sono stati poi giudicati con giudizio direttissimo all’esito del quale per il 27enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per il 26enne il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.