Giovedì scorso, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna ha avuto il grande piacere di far visita al reparto pediatrico Gozzadini dell’ospedale S. Orsola, portando in dono le tradizionali uova di Pasqua ai piccoli pazienti.

Ad accompagnarci in questa speciale occasione c’era anche Grisù, la mascotte dei Vigili del Fuoco, che ha regalato sorrisi, abbracci e momenti di gioia a bambini, famiglie e personale sanitario.

“È stata un’esperienza toccante e piena di emozioni, che ci ha ricordato quanto piccoli gesti possano fare la differenza, soprattutto nei luoghi dove ogni giorno si combattono battaglie importanti con coraggio e speranza.

Ringraziamo tutto il personale del reparto per l’accoglienza e per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente”, dichiarano al Comando dei Vigili del Fuoco.