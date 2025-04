Bandiere a mezz’asta sul palazzo Comunale, al comando della Polizia locale e nelle sedi comunali decentrate, in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.

Il suono delle campane della torre Ghirlandina e della campana del palazzo del Comune, previsto per le 11 di martedì 22 aprile, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione di Modena, è stato rinviato, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito la Chiesa Cattolica, a venerdì 25 aprile alla stessa ora (le 11:00), poco prima della manifestazione prevista in piazza Grande. Confermate tutte le altre iniziative in programma.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Massimo Mezzetti per la scomparsa di Papa Francesco

“La scomparsa di Papa Francesco ci lascia sgomenti. La forza e la nettezza con cui ha retto il suo pontificato in questi 12 anni ha dato speranza a tutto il mondo. Papa Francesco ha costruito una chiesa inclusiva e ne ha riformato, non senza ostacoli, tanti aspetti. La sua azione riformista, fortemente legata all’attenzione agli ultimi, ai più fragili e ai diseredati del mondo rimarrà nei cuori dei credenti e di chi non crede così come i suoi messaggi continui e accorati contro ogni guerra.

Esprimo cordoglio, a titolo personale e a nome della Città al Vescovo e all’Arcidiocesi di Modena e Nonantola e a tutta la comunità dei credenti cattolici. Da oggi siamo tutti più poveri.

Che la terra gli sia lieve”.