Mentre le partite di Serie A in programma oggi, lunedì 21 aprile, e rinviate dopo la morte di Papa Francesco saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30, quelle di Serie B, quindi anche Sassuolo-Frosinone, saranno recuperate il 13 maggio alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. La decisione è stata assunta dall’assemblea tenutasi nel pomeriggio.

Il match, dunque, verrà recuperato a fine campionato. Intanto i neroverdi di Fabio Grosso torneranno in campo venerdì sera alle 20:30 a Cesena.