Come sindaco e a nome della giunta della città di Reggio Emilia esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di Papa Francesco. La sua figura, in questi 12 anni di pontificato, è stata modello di riferimento per credenti e non credenti. Il suo esempio, le sue parole, la sua umana fragilità ( degli ultimi tempi) sono stati di esempio per tutti noi nel constatare quanto una voce possa essere potente anche nella sofferenza.

Il suo impegno civile per gli ultimi, la sua attenzione ai più umili, ai più soli, agli emarginati espresse nella pratica quotidiana, l’attenzione a tutte le forme di vita, riassumono il valore del suo testamento straordinario.

Parole concilianti di gentilezza, tenerezza, pace, fratellanza tra i popoli hanno fatto di lui un ambasciatore straordinario di quell’umanità fulcro centrale del cristianesimo.

Mancherà a tutti noi il suo costante richiamo ai valori profondissimi della pace intesa nella sua accezione più pura, senza compromessi, con attenzione prioritaria alle persone ancora prima delle idee. In momenti così travagliati della nostra storia a lui dobbiamo profonda riconoscenza per il suo impegno politico, contraltare ai venti di guerra che soffiano anche poco lontano da noi: La sua espressione “ terza guerra mondiale a pezzi” ha aperto gli occhi al mondo e ci ha sollecitati ad opporci alla violenza in ogni sua forma.

Nella sua ultima omelia, il suo testamento umano e spirituale, ha detto: “ Faccio appello a tutti quanti nel mondo hanno responsabilità politiche a non cedere alla logica della paura che chiude, ma ad usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovono lo sviluppo. Sono queste le “ armi della pace”: quelle che costruiscono il futuro invece di seminare morte”.

Proveremo anche noi nel rispetto dei nostri ruoli e nella quotidianità a fare esercizio del suo insegnamento.

Marco Massari – Sindaco di Reggio Emilia