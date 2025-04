“L’antifascismo non è una bandiera da riporre nel cassetto del passato, ma una pratica politica viva.” È da questa idea semplice e radicale che nasce Orgoglio Antifascista – 80 anni di liberazioni, la campagna nazionale realizzata da CHEAP in collaborazione con l’Arci Nazionale e i comitati Arci che hanno aderito, tra questi anche quello di Reggio Emilia che partecipa al progetto di arte pubblica femminista e indipendente con una massiccia campagna di affissioni in questi giorni visibili in città e in provincia. Un invito a portare l’antifascismo nelle strade, nella vita quotidiana, nei gesti collettivi.

Una campagna diffusa e capillare, dal nord al sud del paese, un attraversamento politico e visivo che tocca oltre 40 città italiane. In un momento in cui le celebrazioni del 25 aprile rischiano di ridursi a rituali retorici, Arci e CHEAP scelgono di ribadire con forza che l’antifascismo è una postura politica attuale, che si rinnova nella partecipazione, nelle lotte, nella memoria viva.

Le immagini dei manifesti affissi in tutta Italia attraversano 80 anni di mobilitazioni e resistenze: dalle partigiane ai movimenti femministi, dagli operai in sciopero alle manifestazioni contro il razzismo e la guerra, fino alle civili e ai civili sulle barche di soccorso nel Mediterraneo. Sono fotografie d’archivio, scelte con cura da CHEAP e Arci, concesse da fotografi e archivi che hanno documentato l’Italia delle lotte: Agnese De Donato, Luciano Nadalini, Fototeca Gilardi, Fondo Anpi, Dino Fracchia, Uliano Lucas, Margherita Caprilli, Michele Lapini, Mediterranea.

“Orgoglio antifascista” è il titolo e il cuore simbolico della campagna: un modo di stare al mondo, di dichiarare da che parte si sta. Un gesto di adesione, ma anche di rivendicazione: un antifascismo fiero, situato, radicale, necessario.

Al centro dell’azione comunicativa c’è la pratica dell’affissione come atto collettivo: i manifesti invadono le città per creare nuove immagini, nuove narrazioni urbane. La campagna di comunicazione vive nel dialogo tra strada e rete – saranno proprio le foto dei manifesti affissi nei territori a costruire l’immaginario digitale della campagna.

Un’azione comunicativa senza precedenti, realizzata anche grazie alla rete di comitati e circoli Arci presenti in Italia, che ha l’obiettivo di portare l’Orgoglio Antifascista negli spazi pubblici di tutto il paese.

Una campagna che è anche un invito a prendere parola, ad abitare lo spazio pubblico con consapevolezza e memoria, a difendere la radice viva di un’idea di libertà che non si è mai spenta. Un’azione corale, partecipata, trans-territoriale, che porta nel vivo dello spazio pubblico un messaggio chiaro: l’antifascismo è ancora qui, ovunque. E non ha intenzione di arretrare.

Il messaggio della campagna è stato raccolto e rilanciato dai tanti eventi che in questi giorni i circoli Arci reggiani stanno realizzando per celebrare gli 80 anni della Liberazione.

Giovedì 24 a Montecchio i gruppi di musica d’insieme coordinati dal Cepam, la scuola di musica dell’Arci, celebrano la Liberazione accompagnando con la loro musica le parole degli attori dell’associazione Sipario Aperto nel cortile della Rocca. Venerdì 25 i gruppi di musica d’insieme e i bambini che partecipano ai laboratori di MusicArci saranno coinvolti nei festeggiamenti organizzati dai comuni di Baiso, Scandiano e Novellara.

Giovedì la compagnia teatrale Chili 5 di Sale Aps, nel cortile di Palazzo Contarelli a Correggio (ore 21,15) porta in scena Ddm, La difficoltà della memoria, pamphlet sul ricordo degli eccidi di S. Anna di Stazzema e di MArzabotto. Il 24 aprile (ore 20) il circolo Pigal con SPI CGIL e ANPI, promuove la visione del docufilm “Una Storia partigiana”, la storia della Repubblica di Montefiorino, a seguire l’incontro con l’autore Matteo Manfredini. In chiusura cappelletti a buffet. Ingresso a offerta libera, è gradita la prenotazione 366.3463465 o SPI CGIL 0522.457575. Al Fuori Orario Pippo Civati e Giulio Casale giovedì alle 21 presentano Avevamo Vent’anni, storie di coraggio e resistenza, un dialogo intenso tra narrazione e musica, per ricordare e attualizzare i valori che hanno costruito la Repubblica.

Alle ore 10 di venerdì 25 alle Cucine del Popolo/Capannina Paradisa di Massenzatico 25 aprile Rosso, il lungo programma della giornata prevede un incontro alle 11.00 sulla Resistenza libertaria con Federico Ferretti, alle 13 pranzo al teatro di Massenzatico. Giochi e spettacoli per i più piccoli e alle ore 19.00, pastasciutta del partigiano con canti sociali. E’ necessaria la prenotazione al numero 347 3729676.

Il circolo Gardenia come da tradizione sarà impegnato in un punto ristoro della grande Festa che si terrà a Casa Cervi dalle 10 alle 23. Un grande evento di musica, cultura, condivisione e antifascismo! La festa della Liberazione promossa dal circolo Marasma 51 si svolgerà nell’area sportiva di Codisotto di Luzzara a partire dalle 12 con il tradizionale pranzo (prenotazione al numero 346.0999681) a seguire il concerto dei Controllo totale per un tributo live ai Clash.

Il circolo Fenulli venerdì alle 13 organizza il Pranzo della Liberazione (prenotazione al numero 335 5973261), mentre il circolo Le Ciminiere di Cà de Caroli collaborerà alla realizzazione di Generazioni Resistenti, alla grande festa di comunità che si terrà a Scandiano.