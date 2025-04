Formigine: sequestrato un esemplare di Tartaruga alligatore abbandonata e pericolosa per l’incolumità...

In corso le indagini dei Carabinieri per cercare di risalire al responsabile. Al momento l’esemplare è stato affidato in custodia al centro “Il Pettirosso” di Modena