L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi invita tutte le parrocchie, le comunità, le chiese della Diocesi a fissare nei prossimi giorni una celebrazione solenne di suffragio per Papa Francesco. Lo rendono noto i Vicari Generali, Mons. Stefano Ottani e Mons. Giovanni Silvagni, con una comunicazione alla Diocesi dove trasmettono anche le indicazioni ricevute dalla Cei per la preghiera liturgica di questi giorni per Papa Francesco, oltre al sussidio di preghiera utilizzato ieri sera al termine della Messa di suffragio in Cattedrale.

In queste ore l’Arcivescovo è collegato con la Cei e il Vaticano per seguire l’agenda dei prossimi appuntamenti e questa sera partirà per Roma, dove domani renderà omaggio alla salma del Papa in San Pietro e, poi, seguirà nei prossimi giorni gli eventi previsti in Vaticano. Per questo motivo sono stati rinviati gli appuntamenti dei prossimi giorni a Bologna dell’Arcivescovo, compresa la Visita Pastorale alla Zona di Castel S. Pietro Terme – Castel Guelfo. L’Agenzia Petroniana sta organizzando un viaggio per i fedeli per partecipare sabato 26 aprile ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

«La Chiesa di Bologna – afferma Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità – vive con particolare intensità questi grandi giorni unita al suo Arcivescovo che è personalmente coinvolto come Cardinale, come presidente della Cei e come pastore e nostro Arcivescovo. E, in questo momento, vorremmo davvero assicurare la preghiera e la vicinanza affettuosa di tutti i fedeli. Comprensibilmente sono stati rinviati gli impegni delle prossime settimane a Bologna del nostro Arcivescovo. Oggi, inoltre, è stata inviata a tutte le comunità cristiane della Diocesi una notificazione che invita alla preghiera in suffragio di Papa Francesco. Le indicazioni date sono per promuovere da parte di ogni comunità cristiana un momento di preghiera, che può essere la celebrazione della Messa, la recita del Rosario, o anche riproporre quel momento così intenso e partecipato che ha concluso la Messa di ieri in Cattedrale. In questo modo tutta la Chiesa bolognese si unisce e si stringe nella preghiera e nella speranza».