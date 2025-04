La piena del fiume Po sta transitando nel tratto tra Pontelagoscuro e i rami del Delta con valori superiori alla seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione), seppure i livelli siano in decrescita. Si prevede che nella maggior parte di tali aree i livelli rimangano sopra la soglia 2 di criticità ancora per le prossime 24 ore (a partire dalle 12 di oggi), per poi scendere verso la criticità ordinaria (colore giallo), mentre alla sezione di Ariano si stima il permanere del livello arancione per le prossime 36 ore.

E’ raccomandata prudenza nelle aree prospicienti il fiume, nei pressi delle golene e nelle attività di navigazione nelle aree ancora interessate dalla piena e anche nei territori in cui i livelli stanno tornando alla normalità.

L’ufficio di piena centrale e gli uffici territoriali AIPo restano in costante attività per il monitoraggio della piena e la verifica di arginature e opere idrauliche di competenza,