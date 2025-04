La Fondazione Luciano Pavarotti annuncia il ritorno della rassegna estiva Musica Maestro ! 2025, giunta alla sua quinta edizione. Un traguardo importante, che consolida il valore culturale e artistico di un progetto nato con l’intento di far vivere la Casa Museo del Maestro non solo come luogo della memoria, ma come spazio vitale, pulsante, aperto al dialogo tra le arti, i linguaggi e le generazioni.

L’ edizione 2025 si prefigura come particolarmente significativa poiché ricorrono due anniversari di grande valore simbolico: il 90º anniversario della nascita del Maestro Pavarotti e il 10° anniversario dell’apertura della Casa Museo, inaugurata nel 2015 in occasione di Expo Milano.

In origine, la Casa Museo nacque come iniziativa temporanea per accogliere i visitatori internazionali in arrivo in Italia per l’Esposizione Universale. L’ intenzione era quella di aprirla per sei mesi, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla vita e sul percorso artistico del Maestro. Tuttavia, fin da subito l’entusiasmo del pubblico superò ogni aspettativa: la risposta calorosa e la partecipazione attiva dei visitatori hanno spinto la Fondazione a trasformare quello che doveva essere un progetto transitorio in una realtà stabile e permanente.

Oggi, a dieci anni di distanza, la Casa Museo rappresenta una realtà culturale consolidata, capace di coniugare memoria e futuro, radicata nel territorio emiliano – così profondamente legato all’identità del Maestro – e al tempo stesso proiettata verso un pubblico nazionale e internazionale. L’ Emilia, con la sua storia, la sua musicalità innata, è sempre stata parte integrante del DNA del Maestro: un’“emilianità” orgogliosamente portata nel mondo e che ancora oggi rappresenta un elemento imprescindibile della sua identità.

Cinque anni fa, con l’intento di arricchire il valore della Casa Museo e dotarla di un palcoscenico estivo, è nata la rassegna estiva Musica Maestro !: un ciclo di eventi pensati per far risuonare gli spazi della Casa di parole, suoni e musica, di farla diventare un punto d’ incontro tra artisti e spettatori.

Una scommessa che si è rivelata vincente: l’affetto e la partecipazione del pubblico sono cresciuti di anno in anno, motivando la Fondazione ad ampliare e diversificare costantemente la programmazione, confermando la validità dell’intuizione che coniuga intrattenimento e musica, rafforzando il ruolo della Fondazione come promotrice attiva di cultura.

La rassegna si è affermata come contenitore eclettico e raffinato di eventi musicali, incontri, performance e approfondimenti, sempre in equilibrio tra divulgazione e qualità artistica. Accanto ai grandi nomi, spazio fondamentale viene riservato ai giovani talenti sostenuti dalla Fondazione stessa, che offre loro opportunità concrete di formazione, perfezionamento e visibilità.

Uno degli obiettivi centrali dell’iniziativa – in piena sintonia con la missione della Fondazione – è mantenere viva e accessibile l’eredità dell’opera, anche attraverso forme didattiche e divulgative pensate per avvicinare un pubblico ampio, composto non solo da appassionati ma anche da neofiti e curiosi. Si rinnova così ogni anno un percorso di “amicizia con l’opera”, che si nutre di semplicità, passione e voglia di raccontare, aprendo le porte di un mondo troppo spesso percepito come distante o elitario e che il Maestro si è sempre impegnato a far conoscere al mondo.

Anche l’ edizione 2025 della rassegna si presenta con un cartellone ricco e variegato, pensato per intercettare i gusti e gli interessi di un pubblico attento e trasversale: ogni appuntamento sarà un’occasione per scoprire, emozionarsi e riflettere.

La Fondazione Pavarotti invita, dunque, il pubblico a partecipare anche quest’anno, con l’auspicio che Musica Maestro ! continui a essere non solo una rassegna, ma un’esperienza condivisa di cultura, memoria e bellezza, capace di unire generazioni e linguaggi sotto il nome indelebile del Maestro.

Come per le passate edizioni, la Fondazione desidera ringraziare sentitamente per il sostegno e la rinnovata fiducia realtà attente e sensibili quali BPER Banca e Gruppo Pelliconi, partners imprescindibili che condividono le finalità della manifestazione, considerata anche un potente strumento di promozione el territorio.

Questo sostegno rappresenta un investimento concreto nella valorizzazione della cultura e della partecipazione collettiva, rendendo possibili iniziative come Musica Maestro! che arricchiscono il tessuto sociale della comunità e possono far crescere, coinvolgere e ispirare.

Nelle parole di Camilla Pedraglio, Responsabile Servizio External Relations di BPER Banca:

“BPER è da sempre vicina ai territori in cui opera e sostiene le iniziative volte a promuoverne le eccellenze nelle loro diverse forme e a fornire opportunità di accesso alla cultura, con particolare attenzione ai giovani e ai talenti. Musica Maestro! è una rassegna che interpreta questi valori, unendo con passione musica e cultura, nella memoria dell’artista più illustre della storia di Modena, vera e propria icona della lirica a livello internazionale e interprete di primo piano nell’impegno sociale. Per queste ragioni siamo accanto a questa importante manifestazione sin dall’inizio e siamo particolarmente felici di essere al fianco della Fondazione Luciano Pavarotti nel 90º anniversario della nascita del Maestro e nel 10° anniversario dell’apertura della Casa Museo”.

La rassegna conta, inoltre, sull’appoggio del Comune di Modena, che ha garantito il patrocinio alla rassegna, e Radio Bruno, in qualità di media partner.